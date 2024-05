Rita Pereira passou vários meses a gravar a série 'Dona Beja', no Brasil, e partilhou hoje com os fãs as primeiras imagens da produção que estará disponível em breve.

A atriz, no Instagram, mostrou não só alguns momentos já editados e prontos para serem incluídos na série, como também algumas das coisas que foram ditas pelos atores nos bastidores, durante as gravações.

"Aiiiii não aguento! Vou chorar! Ainda não acredito que tenho a honra de fazer parte deste projecto magnífico", começou por escrever Rita, entusiasmada com a série.

"Queria tanto que eu os portugueses vissem um pouquinho do que estive a fazer no Brasil e o porquê deste meu orgulho. As filmagens terminaram, foram meses de entrega de uma equipa incrível e actores talentosíssimos com os quais tive o privilégio de contracenar. Obrigada a todos por tudo e por tanto. Agora é esperar para estarmos todos juntos de novo na grande estreia", concluiu Rita, conforme poderá ler abaixo.

Leia Também: Rita Pereira celebra conquista: "Parabéns a mim"