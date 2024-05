Numa altura em que se diz que Ben Affleck e Jennifer Lopez estão a passar por uma crise no casamento e que o ator já terá mesmo saído de casa, há uma fotografia que reforça os rumores de que a relação está mesmo perto do fim.

O TMZ divulgou uma imagem que mostra Affleck sem a aliança, o que o tablóide diz ser a primeira vez que acontece depois de os dois terem 'dado o nó'.

Sabe-se ainda que as figuras públicas tinham as alianças numa fotografia captada na passada quinta-feira, em que estavam lado a lado, ou seja, a decisão de retirar o anel do dedo terá sido tomada poucas horas depois.

Até ao momento, nenhum dos membros deste casal se pronunciou acerca dos rumores do fim do casamento.

