Um país em silêncio por George VI

Em 6 de fevereiro de 1952, o rei George VI morreu repentinamente de uma trombose coronária aos 56 anos.

O funeral de Estado ocorreu no dia 15. O seu caixão, colocado numa carruagem de canhão e envolto numa bandeira branca com leões, foi carregado por 150 fuzileiros navais.

O corpo do "rei gentil", que relutantemente se tornou monarca após a abdicação do seu irmão mais velho Edward VIII, foi transferido de Westminster para a estação de Paddington para ser transportado para Windsor até à Capela de São Jorge, onde foi enterrado.

A procissão durou mais de três horas. A multidão alinhava-se nos passeios de Londres em silêncio.

O Big Ben tocou 56 badaladas, a idade do monarca. A seguir à carruagem estava a sua filha mais velha, Isabel II, recém-coroada rainha aos 25 anos, que soube da morte do seu pai durante uma viagem oficial ao Quénia.

Um ano depois, a 24 de março de 1953, a mãe de George VI, a rainha viúva Mary, morreu aos 85 anos. Durante dois dias, 120.000 britânicos prestaram-lhe homenagem em Westminster.

Lord Mountbatten, herói caído

Em 27 de agosto de 1979, Lord Mountbatten, primo da rainha e último vice-rei da Índia, foi morto num ataque à bomba no seu navio, um ato perpetrado pelo grupo armado irlandês IRA.

O ataque chocou o reino: almirante da frota britânica durante a Segunda Guerra Mundial, Louis Mountbatten, de 79 anos, também era tio do príncipe Filipe e mentor do príncipe de Gales, Carlos.

A 5 de setembro, perante de várias centenas de milhares de londrinos, representantes de todas as forças britânicas, fuzileiros navais americanos, soldados franceses, canadianos, indianos e birmaneses, prestaram-lhe uma despedida grandiosa.

Após a missa em Westminster, uma escolta levou o caixão para a estação de Waterloo, de onde foi transportado para Romsey, no sul da Inglaterra, onde está de frente para o mar.

Fervor popular por Diana

A morte da princesa de Gales aos 36 anos, em 31 de agosto de 1997, num acidente de carro em Paris, chocou o mundo inteiro.

A rainha foi criticada por demorar a reagir à morte da "princesa do povo".

Mais de um milhão de buquês de flores foram colocados em frente à sua casa no Palácio de Kensington, em Londres.

A organização do funeral foi complicada. Depois do divórcio do príncipe Carlos um ano antes, Diana deixou de ter direito ao título de alteza real e a funerais nacionais.

A 6 de setembro, quase um milhão de pessoas compareceram ao cortejo fúnebre num silêncio pesado e marcado por lágrimas.

De cabeça baixa, os seus filhos William e Harry acompanharam o caixão até Westminster, sob os olhares de 2,5 mil milhões de telespectadores.

Margarida, 50 anos depois do pai

A irmã mais nova de Isabel II, Margarida, morreu a 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, após vários acidentes vasculares cerebrais.

O seu funeral foi realizado no dia 15 numa cerimónia privada em Windsor, ao redor da rainha-mãe, que tinha 101 anos e estava doente.

As suas cinzas foram enterradas na Capela de São Jorge, ao lado do seu pai, 50 anos após o funeral de George VI.

101 minutos de badaladas pela rainha-mãe

Sete semanas depois, a 30 de março, a rainha-mãe Isabel morreu durante o sono.

O caixão da mulher que se tornou símbolo de resistência aos nazis foi levado para Westminster, onde mais de 200 mil pessoas se despediram durante quatro dias.

O enterro aconteceu no dia 9 de abril.

O sino principal da Abadia de Westminster badalou por 101 minutos.

Mais de um milhão de pessoas reuniram-se ao longo da procissão de 37 km até Windsor.

30 convidados com máscara para o Príncipe Filipe

O príncipe Philip, duque de Edimburgo, com quem a rainha Isabel II foi casada durante 73 anos, morreu a abril de 2021, um mês antes de completar 100 anos e durante a pandemia de coronavírus.

As restrições limitaram o seu funeral, que ocorreu a 18 de abril, a apenas 30 pessoas, com distanciamento social e máscara.

O caixão foi levado para a Capela de São Jorge num Land Rover especialmente projetado para o efeito.

O corpo foi enterrado na cripta real em Windsor, com instruções para movê-lo na morte da rainha para que possam ficar juntos.