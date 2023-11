Em conversa com Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, Cristina Ferreira recordou que quando era pequena "queria ser professora por causa da mãe", que também queria ter seguido essa profissão.

"A minha mãe queria ser professora e cresci com ela a dizer que gostava de ter sido professora. Acho que comecei a dizer que também gostava de ser professora por causa dela. Depois fui tirar jornalismo, mas a vida o que é que me permitiu? Ser professora. E lá fui eu quando terminei o curso. Depois do estágio, fui professora", lembrou.

"É muito engraçado que ao fim do segundo ano, entendi que aquele não era o meu sonho. Que eu gostava, mas aquele era o sonho da minha mãe", destacou de seguida, referindo que chegou a dar aulas de português e história. "Dei [aulas] em Colares primeiro e depois em Casal de Cambra", rematou.

