Depois da expulsão de Bruno de Carvalho e de ter sido discutida em direto toda a polémica que envolve o relacionamento do empresário com Liliana Almeida, o jogo continuou dentro da casa mais vigiada do país e foram apurados os dois primeiros finalistas do 'Big Brother Famosos'.

Os concorrentes foram convidados a decidir em unanimidade quem são os três concorrentes que estariam de certeza na final e escolheram Mário Jardel, Jorge Guerreiro e Marta Gil. Após esta eleição, os três enfrentaram um desafio no qual foi Jorge Guerreiro o vencedor, arrecadando um passaporte para a final.

Seguiram-se as nomeações, que este semana foram pela positiva. Cada um dos participantes teve oportunidade de salvar um concorrente da expulsão. Marta Gil foi quem teve mais 'salvações' e, por isso, tornou-se a segunda finalista da noite.

Assim, estão nomeados e em risco de abandonar o jogo no próximo domingo Liliana Almeida, Mário Jardel, Kasha e Catarina Siqueira.

