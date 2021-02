Pedro Barroso falou sobre o seu afilhado, Pedro, carinhosamente tratado por Périto, que atualmente luta contra um tumor raro no cérebro. O ator enviou um vídeo para o programa de Júlia Pinheiro no qual explica porque o menino de cinco anos tem sido uma das grandes inspirações da sua vida.

"Falar do Périto é falar de alguém mágico, de alguém que me proporcionou uma viagem inesquecível até aqui. É falar de um pequeno principezinho, capaz de enfrentar todos os desafios. Com uma família de etnia cigana maravilhosa, com valores incríveis, que não se deixam cair uns aos outros", notou.

"Foi o Périto que me fez voltar a abraçar, voltar a acreditar no amor. Ele apareceu no mesmo ano em que perdi a minha avó. Quando estava em tratamento ele desbloqueava todas as barreiras", referiu.

O artista sublinha que tem recebido importantes lições do afilhado, que mesmo depois de ter perdido a visão não perdeu a alegria de viver, tornando-se ainda mais "carinhoso e sensível".

"Falar do Périto é falar quase de um filho. É isso que sinto por ele independentemente de ser padrinho. Um amor maior que não posso perder", completou.

