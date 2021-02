Emma Watson pode estar noiva. A imprensa internacional acredita que a atriz terá sido pedido em casamento pelo namorado, Leo Robinton. Um rumor que ganhou ainda mais força depois de terem sido revelas as mais recentes fotos do casal.

Nas imagens em questão, a atriz de 'Harry Potter' surge com um anel suspeito no dedo anelar da mão esquerda.

A joia saltou à vista dos paparazzi no momento em que Emma Watson se despedia do namorado com um abraço apertado.

Eis as imagens:

[Eis o anel que levantou a suspeita]© Reproduções Rojak Daily

