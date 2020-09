As atrizes estiveram juntas no passado fim de semana, como mostram as imagens divulgadas pela imprensa internacional.

Pouco tempo antes de ter confirmado a gravidez, Emma Roberts foi 'apanhada' na companhia da também atriz Kristen Stewart. Como relata o Daily Mail, ambas foram fotografadas pelos paparazzi no passado domingo, num Starbucks em Los Angeles. Ambas juntaram-se a outras amigas e Emma tentou 'esconder' a barriga de grávida, como pode ver nas imagens que também estão a circular nas redes socais. Apesar do calor, a atriz preferiu manter-se com o casaco vestido e evitou ao máximo ser apanhada a 'exibir' a 'barriguinha'. Recorde-se que Emma está à espera de um menino, fruto da relação com Garrett Hedlund. Leia Também: Emma Roberts confirma que está grávida de um menino