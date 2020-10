Emily Ratajkowski está no centro das atenções, depois de ter anunciado, esta segunda-feira, a primeira gravidez. A modelo prepara-se para ser mãe do primeiro bebé em comum com o marido, Sebastian Bear-McClard.

Além das várias publicações que fez, entretanto, no Instagram, onde destaca a gestação, a manequim foi vista pela primeira vez em público.

Como destaca o Daily Mail, Emily, de 29 anos, foi vista em Nova Iorque, na segunda-feira, com um justo vestido preto que colocou a 'barriguinha' em destaque. Uma peça que tinha umas largas aberturas laterais entre a cintura e o peito. Ao visual, a modelo juntou ainda umas botas de cano alto vermelhas.

