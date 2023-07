Emily Ratajkowski está de férias em França e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias destes dias ao lado do filho, Sylvester Apollo, de dois anos.

"O Sly já sabe dizer 'merci'", escreveu a modelo, de 32 anos.

No entanto, no conjunto de fotografias partilhadas, há uma em que a modelo se encontra num cemitério e que gerou polémica.

Emily posou usando um vestido de alças semitransparente e os seus seguidores não perdoaram: "A foto do cemitério? A moral morreu", "Mostra respeito no cemitério, por favor", "Nua no cemitério, que classe" e "Respeita os mortos, por favor" são alguns dos muitos comentários deixados na publicação.

Leia Também: Emily Ratajkowski brilha no aniversário com vestido inspirado nos anos 90