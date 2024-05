Emily Blunt e Ryan Gosling estão juntos no elenco de 'The Fall Guy' e não passaram despercebidos na antestreia do filme no teatro Dolby, em Los Angeles, na terça-feira.

Os atores posaram juntos na passadeira vermelha do evento com look coloridos. Enquanto Emily estava com um vestido laranja brilhante, Ryan escolheu para a ocasião um fato em tons de azul.

O evento, como seria de esperar, contou com outras caras que também fizeram parte do elenco do filme. Veja as imagens da galeria.

