Emilia Clarke e Matt Smith podem ser o novo casal sensação de Hollywood. Imagens de paparazzi captaram as estrelas de 'A Guerra dos Tronos' e 'The Crown' juntas, o que levantou suspeitas de que o amor pode estar no ar...

Segundo o Daily Mail, Emilia e Matt desfrutaram de um jantar a dois no restaurante Bob Bob Richard.

As ditas fotos não tardaram em chegar às redes sociais e mostram a dupla a passear pelas ruas de Londres na passada sexta-feira, dia 11.

Veja abaixo.

