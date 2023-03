Emanuel contou com um fim de semana de festa! O cantor completou 66 anos no sábado, dia 25 de março, e celebrou a data com a equipa do 'Domingão', o programa das tardes de domingo da SIC.

"A melhor equipa do mundo! Obrigado a todos", disse num primeiro vídeo que mostra toda a equipa do programa, incluindo Luciana Abreu, à sua volta a cantar-lhe os parabéns.

Mas não ficou por aqui e depois destacou também na sua página de Instagram os bastidores do momento em que lhe cantaram os parabéns durante o programa. "Milhões de obrigados! Juntos somos um", escreveu. Veja ambos os vídeos abaixo:

Emanuel foi muito acarinhado neste dia especial e, por isso, fez ainda questão de agradecer todas as manifestações de amor que lhe fizeram chegar:

"Obrigado! Hoje é dia de agradecer… Dia de sentimentos fortes, dia de felicidade e amor no coração. Muito grato a todos os que tiraram tempo do seu dia para me desejar um feliz aniversário, porque sem vocês a minha vida não seria tão preenchida. Gratidão pelo apoio, carinho e emoção que me dão diariamente. Desejo-vos a mesma felicidade que me proporcionam a mim! Uma vez mais, obrigado".

