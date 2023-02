"25 anos depois, os Excesso estão de volta". Foi com estas palavras que Emanuel começou a publicação que fez nas redes sociais esta quarta-feira, dia em que a banda lançou oficialmente o novo videoclipe da música 'Eu Sou Aquele' - um "rework" do tema de grande sucesso do grupo.

O artista esteve no evento e fez questão de destacar este momento na sua página de Instagram e Facebook.

"Um grande fenómeno na nossa música portuguesa… E que bom este regresso! Hoje estive a celebrar com a banda e quero desejar-lhes muita sorte para o Altice Arena a 19 de maio e depois no Super Bock Arena dia 17 de junho. Muita sorte", completou junto de uma fotografia em que aparece ao lado da banda.

Leia Também: Já pode ouvir a nova versão de 'Eu Sou Aquele', dos Excesso

Leia Também: Excesso anunciam mais um concerto. Banda irá ao Porto em junho