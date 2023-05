Cristina Ferreira nunca deixa de aproveitar a vida ao máximo, mesmo quando está a trabalhar. Esta quarta-feira, 10 de maio, a apresentadora acompanhou as gravações da novela de sucesso 'Festa é Festa', que aconteceram no Aquashow Park Hotel, Algarve.

Fazendo uma partilha do momento com os seguidores da sua página de Instagram, a comunicadora deixou a seguinte mensagem: "ser feliz é do caraças".

Vale notar que para além de apresentadora, Cristina é também diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

