Giovanna Ewbank está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Bruno Gagliasso. A conhecida atriz brasileira tem vindo a partilhar com os seus seguidores das redes sociais vários momentos que têm marcado a sua gestação, como aconteceu hoje.

Na sua conta de Instagram, Giovanna publicou algumas fotografias que registam a chegada às 30 semanas de gestação.

Desde logo, Ewbank foi elogiada por muitos dos seus fãs.

Importa lembrar que o casal tem dois filhos adotivos: Titi e Bless.

