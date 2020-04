Ainda que continue a apresentação do programa das tardes da SIC, Júlia Pinheiro tem aproveitado as últimas semanas em que se viu obrigada a estar mais em casa, devido ao novo coronavírus, para apurar outras facetas.

O gosto pela cozinha tem sido uma das descobertas e pelas redes sociais os fãs têm acompanhado os pequenos 'feitos', como o bolo de banana que voltou a fazer passado décadas.

Este domingo, Júlia contou que voltou a pôr as mãos na massa e partilhou também como têm sido dividias as tarefas em tempo de quarentena: "Repeti o bolo de banana. Ficou mais crescido e mais encorpado. Os homens da casa estão a devorá-lo com um entusiasmo que me enternece. Tenho cozinhado muito. A logística das aquisições em supermercado pertence ao Rui Pai. O Rui Maria traz entretenimento e informação. É um bom equilíbrio".

