Manuel Luís Goucha assinalou, também, nas redes sociais a manhã emotiva que viveu esta segunda-feira, dia 21, ao despedir-se do programa que conduziu diariamente durante 16 anos. Ao lado de Cristina Ferreira, com quem dividiu o pequeno ecrã até 2018, foi de coração cheio e de mãos dadas que encerrou este ciclo.

Embevecido por voltar a co-apresentar com a estrela televisiva, Goucha desfez-se em carinhosas palavras sobre a relação de amizade que os une e que se manteve inabalável durante o último ano e meio, em que concorreram no mesmo horário. Cristina Ferreira liderou audiências desde o primeiro dia na SIC até à sua última emissão no canal.

"A vida tem destas coisas e por dores que se sintam, ainda bem que assim é, desafios há que não se podem ignorar, no caminho do crescimento e do auto-conhecimento. Dois anos em que a soube sempre vencedora, manhã após manhã, em que me vi chamado de 'besta' depois de ter tanto de 'bestial' a seu lado, mas em momento algum habitou em mim a raiva, o desalento, o desespero. O meu caminho era agora paralelo ao seu, árido de rumos, fértil de escolhos e intrigas mas, tal como ela, eu sabia por onde ir, inteiro e profissional. Esta vida é para duros", sublinhou Goucha.

"Valeu a pena, porque o amor que sempre nos uniu vai para além das audiências, da guerra de bastidores, da impressa vampírica que não olha a mentiras para sobreviver. Este amor estava-me guardado, para me saber companheiro, colega, criança, vivo. Podem passar muitos anos que este amor não esmorece ou estilhaça. Dois anos passaram. Esta manhã, por uma vez, os nossos caminhos voltaram a fundir-se na televisão que amamos, num espaço onde já fomos imensamente felizes. Não foi uma romagem de saudade, antes foi o fechar de um ciclo, que outros se abrirão, de mãos juntas, num futuro que já começou. Foi longa a noite mas... já amanheceu", rematou.

