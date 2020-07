Este domingo, dia 12, na gala do 'Big Brother', Teresa foi uma das concorrentes a mais dar que falar depois de terem sido transmitidas imagens nas quais esta falava de Ana Catharina e do relacionamento desta com Diogo.

Já depois de um momento de maior tensão, durante um desabafo com Pedro, onde não conseguiu conter as lágrimas, a concorrente lamentou o facto de estar a ser transmitida uma má imagem sua para o exterior.

"Comigo é sempre coisas de depressão e eu não quero nada disso", sublinhou.

"Eu também sou mãe... há necessidade de aparecer num vídeo em que apareço a beber leite sozinha lá fora? (...) Fazem como se fosse uma coisa péssima. Eu não me quero justificar de mais nada, pronto", disse ainda.

Teresa considerou que estava a ser injustiçada por apenas partilhar a sua opinião, referindo que não queria passar por aquilo que o filho, Tierry, passou durante a sua participação na 'Casa dos Segredos'.

Veja o momento aqui.

