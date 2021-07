O programa 'Alta Definição' deste sábado, 17 de julho, teve como protagonista Sérgio Rosado, membro dos Anjos.

Esta foi uma conversa emocionante na qual o artista mostrou o seu lado mais sensível e o amor imenso que tem pela sua "bolha", composta pela família.

"Os meus pais sempre estiveram lá. Houve uma altura da minha vida em que não foi fácil gerir tudo isto. Sempre fui muito positivo e nunca quis preocupar as pessoas que estavam perto de mim", começa por lembrar.

"Tive algumas fases mais intranquilas da vida. Estávamos a começar a construir uma casa, a dos nossos sonhos, quando de repente fiquei sem dinheiro. Houve uma situação que tinha a ver com antigos managers nossos que ocultaram algumas coisas e para nos vermos livres daquela má energia tivemos de pagar", explica, relembrando com um enorme carinho a intervenção dos pais.

"Foi aí que os meus pais me ajudaram, quando eu sabia que eles tinham poucas possibilidades. Eles estavam lá, sem julgamento. Quando olho para os meus pais vejo sempre esta referência: é este o caminho", sublinha.

O casamento com Andreia, o seu amor de adolescência

Sérgio falou igualmente da sua companheira, Andreia, com quem tem dois filhos: Ian e Iara. Este foi um amor de adolescência, que começou ainda na escola, tendo passado por fases mais conturbadas.

"No início da nossa relação tivemos separados um ano e meio e foi difícil. Ela própria assumiu que estava a sentir ciúmes possessivos e não estava a conseguir lidar com a situação. Naquela altura, a Andreia fez-me sofrer um pouco", recorda, falando de uma altura em que a sua carreira estava no auge e em que escreveu a música 'Numa Noite ao Luar'.

No entanto quis o destino que Sérgio e Andreia superassem as dificuldades e ficassem juntos. Sendo um homem romântico, o músico lembrou igualmente o dia do seu casamento, que aconteceu em 2018, numa cerimónia repleta de emoção.

"Aquele momento foi o de resumo das nossas vidas. Foi muito melhor do que tinha imaginado. O meu filho a entregar a mãe ao altar, tinha de ser assim", recorda.

O futuro

De olhos no futuro, o artista revela que é uma pessoa que gosta de viver o presente "intensamente". "Não tenho receio da morte, tenho receio da solidão, de ficar sozinho. É essa a razão do meu viver. Tenho um orgulho imenso de pertencer a esta família".

"Olho para casa, tenho uma família linda, com saúde. Não sabemos o amanhã, temos de aproveitar todos os momentos com intensidade", sublinha.

