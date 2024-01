Sara Barradas partilhou um longo texto nas redes sociais esta segunda-feira, dia 1 de janeiro, com o propósito de desejar um bom ano aos seguidores e ainda para justificar a sua ausência das plataformas digitais.

Para esse efeito, a atriz publicou uma fotografia onde surge a dar de mamar à pequena Lua, registo captado ainda em 2019.

"Não tenho publicado nada no Instagram, nem sequer cá tenho vindo, neste último mês do ano. De vez em quando tenho alturas assim e são sempre as que me sabem melhor. As que me sinto mais livre. As redes sociais roubam-nos muito tempo e exigem muito de nós. E eu não gosto dessa parte menos espontânea", começou por escrever Sara.

"Enfim, 2023 foi um ano péssimo para todos. Mesmo para quem diz que não. Porque o que se passa no resto do planeta e com a humanidade, concretamente, diz respeito a todos. As alterações climáticas são cada vez mais reais. A subida no nível da água já se vê em todo o lado e as catástrofes naturais (ou pouco naturais) são cada vez mais frequentes. As secas. A crescente poluição e consequente aumento de gases com efeito de estufa. Tudo isto nos impacta. Tudo isto, mais as guerras sem fim. É tão triste que a nossa raça seja ciclicamente podre e corrompida. Mortes e mais mortes a troco de NADA. Porque NADA é a única coisa que estes 'donos disto tudo' com sede de poder vão levar. QUE TUDO ISTO MUDE É O MEU DESEJO PARA 2024", acrescentou de seguida a atriz.

"Pessoalmente, 2023, foi o ano em que abracei o mundo da terapia, ainda tabu para tantos, mas que todos precisam, sem excepção, mais não seja como ferramenta de análise e auto-conhecimento. Sinto-me a crescer interiormente, a enfrentar e a abraçar os meus medos e fragilidades. Apercebi-me que desde que sou mãe choro muito mais. Choro a abrir um presente de natal que ela fez na escola. Choro a ouvi-la cantar. Choro a ouvi-la expressar-se. Choro a vê-la feliz. Choro a ver o fogo de artifício com ela e ver o quão a impacta. Choro apenas por vê-la existir. Uma lamechice pegada. A melhor lamechice do mundo", fez notar ainda Sara.

A artista referiu que profissionalmente não teve o ano "mais espectacular", dado que não foi o que mais a "desafiou", ainda que não se possa queixar.

Por fim, garantiu que é "uma privilegiada". "Não partiu nenhum familiar ou amigo muito próximo. E ainda tenho tecto, cama, comida na mesa e os meus dois amores a dormir ao meu lado. Que nada disto mude é o meu desejo para 2024. P.S- Na foto a Lua tinha 15 dias e eu já sentia um amor tão grande que transbordava em forma de lágrimas", concluiu.

