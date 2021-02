Foi com uma fotografia onde surge lavada em lágrimas que Diana Monteiro decidiu anunciar aos fãs uma novidade muito feliz. O EP 'Oro', lançado recentemente pela cantora, está a ser um verdadeiro sucesso no estrangeiro.

"Eu sei... Não estavam à espera de ver uma foto destas no meu feed, mas é a foto possível, perante o vosso reconhecimento", começa por ler-se na legenda da publicação.

"O meu EP 'ORO' é número 1.º do iTunes no Luxemburgo", anuncia Diana, radiante e emocionada com o feito.

"As mensagens que estou a receber vossas são imensas, e as lágrimas continuam a escorrer sem parar", continua.

À publicação, Diana Monteiro juntou ainda uma outra fotografia. Trata-se de uma imagem da sua infância. "Essa menina na segunda foto sou eu, com 12 anos , queria voltar atrás e dizer-lhe só assim: 'vai dar tudo certo miúda, confia'".

Por fim, Diana Monteiro agradeceu ainda ao público português e a todos os países onde se fala espanhol e que estão a ouvir o seu EP.

