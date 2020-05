Mark Zuckerberg também se mantém em casa com a mulher, Priscilla Chan, e os filhos, em isolamento social. E, neste momento em que o mundo luta contra a pandemia da Covid-19, o CEO do Facebook - assim como já aconteceu com muitas famílias espalhadas pelo mundo - decidiu cortar o cabelo em casa.

Uma tarefa que contou com a ajuda da companheira, que ficou responsável pelo corte, como fez questão de destacar na rede social.

"Novo normal", começou por escrever na legenda da fotografia, revelando de seguida que esta foi a segunda vez que a mulher lhe cortou o cabelo durante a pandemia.

