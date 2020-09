Maria Cerqueira Gomes esteve em direto no 'Você na TV' desta quarta-feira, 30 de setembro, para falar sobre o facto de se encontrar em isolamento profilático. A apresentadora esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus e tem de cumprir quarentena até dia 6 de outubro.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, adiantou que a pessoa com quem esteve em contacto voltou a fazer dois testes que deram negativo, pelo que a apresentadora fará um novo teste com zaragatoa amanhã e espera saber o resultado na sexta-feira.

Sobre o primeiro exame, que resultou negativo, Maria brincou com o dito desconforto causado pela zaragatoa. "Fui violada nas duas narinas, mas custou-me mais na boca. Aqui no norte faz-se em todo o lado", brincou.

Por fim, afirmou que esta situação a despertou para a "falta de civismo" relacionada com o vírus ao aperceber-se que muitas pessoas ignoram o facto de terem estado em contacto com infetados.

"Senti que fiz um ato heróico ao revelar que estive em contacto com alguém que teve covid-19", disse, e rematou que apesar do "massacre" que causa na rotina, é essencial que todos assumam a sua responsabilidade e cumpram as medidas de segurança aconselhadas pela Direção Geral de Saúde.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: "Estou em casa e em isolamento profilático"