Sara Matos e Pedro Teixeira viveram esta quinta-feira uma nova experiência com o filho, o recém-nascido Manuel. O casal desfrutou do primeiro passeio ao ar livre com o menino.

"De coração cheio com este meu novo amor", escreve Sara Matos ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma das fotografias que marcaram este momento a três.

Manuel, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre Sara e Pedro. Para o ator este é o segundo rebento, que vem juntar-se a Maria, de 11 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira.

