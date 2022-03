Sara Prata viajou nos últimos dias rumo aquela que é a primeira aventura internacional ao lado da mãe e da irmã. A atriz está a conhecer Roma, em Itália, tal como revelam as suas últimas partilhas na rede social Instagram.

"A nossa primeira viagem as três. Oh tempo, não corras, tudo isto passa rápido demais. Mais do que nunca, quero aproveitar a vida ao lado dos meus pilares", realça Sara ao partilhar as imagens que têm marcado estes dias especiais.

Diante da Fontana Di Trevi, a atriz revelou qual o desejo que quis pedir: "O desejo mais pedido quando se atira a moeda à fonte, é o regresso a Roma. E eu percebo, porque venha aqui as vezes que vier ficarei sempre encantada com esta cidade. ( P.s: hoje pedi amor)".

