É dia de festa em casa de Núria Madruga. Há precisamente 10 anos, a 24 de junho, a atriz e o marido, Vasco Silva, foram pais pela primeira vez dos gémeos Salvador e Sebastião.

A data especial foi assinalada com uma pequena festa, para familiares e amigos próximos.

"10 anos dos nossos Campeões. Sou mesmo uma sortuda por ser vossa mãe. Obrigada por serem uns miúdos incríveis. Amo-vos tanto", declara Núria ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens dos festejos, que pode ver na galeria.

A atriz fez ainda um agradecimento especial ao marido, que considera "o melhor pai".

Núria e Vasco, recorde-se, são ainda pais do pequeno Lourenço, de três anos.

