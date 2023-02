O fim de semana foi de festa em casa de Benedita Pereira. O único filho da atriz, Álvaro, completou três anos de vida e a data especial foi assinalada por toda a família.

"A de Alegria, A de Amor, A de Aniversário, A de Álvaro. O Sr. Álvaro fez 3 anos e foi uma bela desculpa para decorar a casa com pirosadas, pôr toda a gente a usar chapéus ridículos e comer o carro do Regresso ao Futuro que sabia a chocolate", contou Benedita Pereira ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as imagens que marcaram os festejos.

"Foi bonita a festa. E o Álvaro é um senhor de 3 anos muito feliz", assegurou, por fim.

O filho de Benedita Pereira, recorde-se, nasce da relação de longa data com Francisco Roldão Cruz.

