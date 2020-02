A TVI está em festa. O canal celebra 27 anos, esta quinta-feira, 20 de fevereiro, data que está a ser destacada nas redes sociais por várias figuras públicas.

Cifrão foi um dos rostos conhecidos do canal que assinalou a data no Instagram, tendo recordado a banda D'ZRT, que nasceu com a série 'Morangos com Açúcar'.

"Em dia de aniversário da TVI, relembro o grupo de pessoas que mais marcou a minha passagem pelo canal... Parabéns TVI, serás sempre a nossa casa", escreveu.

Leia Também: Mesmo fora da TVI, Iva Domingues não deixa de parabenizar a estação