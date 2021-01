Cláudio Ramos encontra-se em casa, no âmbito do confinamento, e aproveitou este tempo para deixar uma importante mensagem dirigida a todos os seus seguidores do Instagram.

"Aproveitem para refletir. O voto foi uma das nossas maiores conquistas. Amanhã é importante votar. Votar é sempre importante, mas a democracia, a liberdade, a capacidade de ir e vir, dizer e fazer, não pode NUNCA ser posta em causa. Cabe a todos nós fazer perceber isso a quem não o entende ou mete tudo isto em risco. Vamos votar! Em total consciência que um voto faz a diferença", alerta, a propósito das eleições presidenciais que decorrem este domingo, dia 24.

"Já que não foram adiadas, é importante e fundamental que se vá votar... pela segurança de todos. Pelo futuro que ansiamos! O maior inimigo da democracia é a abstenção. Estamos a ser postos à prova. Mas não vamos deitar por terra a liberdade que conseguimos e o direito que conquistaram para nós. Vamos honrar a democracia", completou.

