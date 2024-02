Taylor Swift realizou o sonho de uma criança, de nove anos, que foi diagnosticada com um cancro na cabeça.

Durante o concerto no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália, na sexta-feira, a artista foi ter com a menina e deu-lhe o chapéu usado no espetáculo.

A madrasta da pequena Scarlett Oliver, Natalie, falou nas redes sociais sobre a história da menina e o desejo de conhecer a cantora.

"A Scarlett é uma menina de nove anos e que foi diagnosticada com um cancro na cabeça sem cura. O prognóstico que nos foi dado foi de 12 a 18 meses a partir do diagnóstico. Ela tem sido uma guerreira", escreveu, explicando que a criança tem feito cirurgias e tratamentos para "tentar prolongar a sua vida".

Na mesma publicação, Natalie destacou que a menina gostava de receber o chapéu de Taylor e o que é certo é que esse desejo acabou por ser cumprido.

