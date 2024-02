Como já tinha sido revelado, Taylor Swift recebeu a presença do namorado, Travis Kelce, no espetáculo que realizou no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália, na sexta-feira. No entanto, há agora novidades sobre este momento.

De acordo com a People, a artista voltou a mudar a letra de um dos seus temas e cantou: "Karma é o um rapaz dos Chiefs vindo direto para casa, para mim".

Depois de ouvir a artista a cantar, além dos gritos que vinham da plateia, Travis Kelce também foi visto a dançar com os braços para cima. O momento foi gravado e partilhado nas redes sociais.

Leia Também: Travis Kelce a caminho para apoiar Taylor Swift na Austrália