Em casa quando não está a trabalhar, Cristina Ferreira tem aproveitado para ir comunicando com os fãs através das redes sociais, sobretudo na sua página de Instagram. No entanto, uma vez que tem de permanecer em isolamento, a apresentadora revelou que existem outros 'profissionais' que trabalham com ela.

Falamos do seu filho, Tiago. Na sua mais recente publicação na plataforma, Cristina referiu que é este quem lhe tira as fotografias.

"A aproveitar a parede de pedras para treinar o fotógrafo", referiu na legenda da publicação a brincar.

E não é que o resultado até foi bom?

Ora veja!

