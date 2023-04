Isabel Figueira aproveitou as temperaturas quentes que a primavera trouxe esta quinta-feira, 27 de abril, para um dia de banhos de sol, piscina e mergulhos na companhia do namorado, Luís Santos, e do filho mais novo, Francisco.

Através da rede social Instagram, a atriz e apresentadora mostrou imagens dos momentos passados em família.

Em biquíni, exibindo a excelente forma física que mantém aos 42 anos, Isabel posou sozinha e depois ao lado do filho. As imagens transmitem a paz da qual está a desfrutar depois de ter sido resolvido o problema de saúde que enfrentou recentemente, nomeadamente a operação a um tumor benigno no ovário.

Francisco, recorde-se, resulta da relação entretanto terminada do rosto da TVI com João Sotto Mayor. Isabel é ainda mãe de Rodrigo Peixoto, filho em comum com César Peixoto.

