Elsa Raposo era uma apresentadora muito conhecida do público português, embora tenha 'desaparecido' dos ecrãs quase subitamente.

Numa visita à 'caixa mágica' que, em tempos, foi o palco da sua profissão, Elsa recordou o tempo em que trabalhou como apresentadora e falou ainda sobre as cirurgias estéticas que fez e das quais se veio a arrepender mais tarde.

"Tudo aquilo que eles me puseram na cara durante alguns anos começou-me a chatear e consegui ter uma abordagem com esta doutora [Sofia Carvalho], que segue um caminho mais holístico e não evasivo e tenho estado a retirar tudo aquilo que me puseram", explicou Elsa numa entrevista ao 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 7 de março.

"Os meus lábios estão mais pequenos, já estou a voltar [ao normal]… as bochechas, que tinha enormes, estão mais pequeninas e agora vou tratar dos dentes para ficar linda como vocês, que têm um sorriso maravilhoso. Também quero", concretizou.

