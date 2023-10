Amber Heard manteve o seu papel em 'Aquaman 2' por causa de Elon Musk, com quem namorava na época.

A participação da atriz estava em risco devido a alegadas tensões com Jason Momoa, o protagonista, e o realizador, James Wan. Foi então que o empresário da Tesla decidiu tomar um atitude drástica e ameaçar a produção do filme com um processo judicial.

A notícia é avançada pela revista Variety, que revela que a equipa de defesa de Musk chegou a mandar uma "carta" à Warner Bros. na qual ameaçava que "deitava a casa abaixo" se a atriz fosse despedida.

A carta terá resultado pois, segundo a publicação, a Warner Bros. "cedeu" e o filme manteve Heard no elenco.

Leia Também: Amber Heard estará furiosa com Elon Musk após divulgação de foto privada