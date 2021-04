Dolores Aveiro emocionou a Internet ao revela uma fotografia do reencontro com Tony Carreira, acompanhada de uma mensagem com palavras de força e carinho dirigidas ao amigo.

Após a publicação da mãe de Cristiano Ronaldo, foi a vez de Elma Aveiro prestar igualmente homenagem ao amigo da família. A irmã de CR7, que também esteve presente neste reencontro, partilhou nova fotografia de Tony e dedicou-lhe igualmente uma mensagem especial.

"Esta foto diz tudo. Tony, só te peço, tem força que nós estamos aqui para ti. Eu melhor que ninguém sei o que tu sentes", declara Elma.

A imagem partilhada por Elma Aveiro© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

Recorde-se que Tony Carreira e a família atravessa um momento particularmente doloroso devido à morte da sua filha mais nova. Sara Carreira morreu aos 21 anos, em dezembro de 2020, na sequência de um violento acidente de viação.

