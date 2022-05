Elma Aveiro usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para denunciar uma situação que considera profundamente desrespeitosa. A irmã de Cristiano Ronaldo denunciou um vídeo no qual, alegadamente, um casal é apanhado a fazer sexo na rua.

"Pergunto se isto não é mais do que guerra de valores, respeito. Onde vamos parar com este mundo? Vi estes vídeos e outros mais em plena praça pública no Funchal. Pergunto-me se esta juventude está bem", atira a empresária, lamentado que outros jovens cresçam a ver comportamentos semelhantes a este.

"Tenham vergonha na cara e vão aliviar-se para o mar ou para a serra, se é assim tanta a vontade. Gente podre, sem respeito pelo próximo. Tenho vergonha destas gajas porcas, não devem ter nem família, nem filhos… Porcas", atira ainda, apontando as culpas à mulher em questão.



© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

Leia Também: Elma Aveiro reage a fotografia de CR7 com a filha recém-nascida