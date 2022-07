Elma Aveiro permanece solteira ou tem um novo amor na sua vida? A pergunta foi colocada pelos seguidores do Instagram da irmã de Cristiano Ronaldo e a resposta finalmente chegou.

A empresaria garantiu que atualmente não é casada, nem tem namorado.

Elma foi casada durante vários anos com Edgar Caires, com quem teve uma filha em comum: Eleonor. O ex-casal mantém uma relação próxima de amizade, dando muitas vezes origem a rumores relacionados com uma possível reconciliação.

