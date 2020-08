Elma Aveiro deu que falar no início desta semana depois de ter partilhado na rede social Instagram uma fotografia suspeita onde aparecia ao lado de um amigo - André Micael Lopes -, que passou a ser apontado como o seu novo namorado.

A motivar o rumor está a legenda usada pela irmã de Cristiano Ronaldo na publicação e a forma próxima como posou ao lado de André.

Indiferente a especulações, Elma voltou esta terça-feira a partilhar uma fotografia ao lado do amigo. Uma imagem captada no CR7 Museu, no Funchal, e onde a irmã de Ronaldo posou também ao lado da mãe, Dolores Aveiro, e de um outro amigo.

"Momentos", pode ler-se na legenda do registo.

