DeAndre Arnold, de 18 anos, terá sido forçado abandonar a escola que frequentava em Barbers Hill High School em Mont Belvieu, no sudeste do Texas, sob a acusação de que teria violado o código de vestimenta do local. A diretora da escola terá referido que este não poderia participar na cerimónia de formatura caso continuasse a usar rastas.

A história do jovem estudante mereceu destaque num episódio recente de ‘The Ellen Show’ e tocou o coração da apresentadora do formato, Ellen DeGeneres, e da cantora Alicia Keys.

As duas disponibilizaram-se a ajudar DeAndre Arnold e a pagar-lhe os estudos na faculdade. Alicia surgiu no formato com um cheque de 20.000 dólares que visa apoiar a sua formação e permitir que este continue a lutar pelas suas convicções.

