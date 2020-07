Elle Macpherson deu uma entrevista à revista Red na qual garantiu que se sente mais feliz e saudável aos 56 anos do que quando se encontrava na 'casa dos 30'.

A antiga modelo afirmou que vive com um maior equilíbrio entre a sua beleza externa e interna. A mesma referiu ainda que aprendeu lições preciosas com o passar do tempo, sendo que já não sobrevive "à base de café e com três horas de sono por noite", como acontecia quando tinha 30/40 anos.

"Já experimentei todo o género de treinos e dietas, mas agora muitas coisas que eu fazia já não funcionam comigo. Pensava que era saudável porque sobrevivia com três horas de sono, um snack e um café... aos olhos das pessoas poderia parecer ótima, mas não estava. Foi desmoralizante. Não tinha vitalidade", confessou.

No mesmo âmbito, Elle sublinha que não está preocupada com o envelhecimento, uma vez que para ela a beleza é uma forma de estar e de ser.

