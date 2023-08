Eliana Voigt não encontrou o amor no programa da SIC 'Casados à Primeira Vista' mas conseguiu encontrá-lo fora dele.

A ex-concorrente do reality show casou-se este sábado, dia 12 de agosto, oficializando assim a relação com André Duarte, a sua cara-metade.

Eliana e André já haviam namorado há vários anos, com a relação a receber agora uma nova oportunidade.

As imagens da cerimónia foram partilhadas nas stories do Instagram pela antiga participante do formato conduzido por Diana Chaves. Veja-as na galeria.

Importa lembrar que em 'Casados à Primeira Vista', Eliana casou-se com Dave Maria Hacke, mas os dois apresentaram sempre várias incompatibilidades.

