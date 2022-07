Britney Spears voltou a chamar a atenção e a agitar as redes sociais após partilhar no Instagram mensagens que terá enviado para a mãe, Lynne Spears, e para uma amiga, em 2019, quando estava internada numa clínica para tratar da saúde mental. Publicações que foram, logo de seguida, eliminadas.

Na primeira captura de ecrã, a cantora escreveu para a mãe: "Ele estava a dizer que quer aumentar o seraquil [conhecido como seroquel, medicamentos antipsicóticos que contêm a substância ativa quetiapina, utilizados em doentes que sofrem de esquizofrenia, uma doença mental com vários sintomas, incluindo pensamento e discurso desorganizados, alucinações, suspeitas obsessivas e delírios]".

"Pensava que seraquil era para dormir, mas é para [transtorno] bipolar e é muito mais forte que o lítio", acrescentou.

Como destaca o Page Six, não está claro se Britney estava a referir-se a um médico ou ao pai, Jamie Spears, que controlava os seus cuidados médicos como seu tutor.

"Sinto todo o medicamento a deixar-me doente do estômago. Sinto que ele está a tentar matar-me, juro por Deus", escreveu ainda, na altura, na mensagem que mandou para a mãe.

A cantora afirmou que não recebeu "nenhuma resposta" da mãe, mas teve notícias dela quando saiu da clínica. "As palavras dela foram: 'Devias ter-me deixado visitar-te e dar-te um abraço".

Numa outra captura de ecrã, Britney mostra uma mensagem onde pedia a uma amiga de infância, Jansen Fitzgerald, para a ajudar a encontrar um novo advogado. "Preciso do número do John bells, por favor".

De recordar que quando o pai da artista ficou a sua tutela, em 2008, um juiz de Los Angeles nomeou um advogado para representá-la. Britney nunca teve o direito de contratar o seu próprio advogado até 2021. E foi nesse ano, ao fim de 13 anos, que a cantora ficou livre.

Britney chegou a comentar também com a amiga sobre a medicação que lhe era dada. "Tenho a sensação que dirás que vou ficar bem, mas ainda não faz sentido", escreveu, alegando que nunca teve notícias de Jansen Fitzgerald.

No entanto, relata o Page Six, Jansen Fitzgerald desmentiu a cantora e garante que lhe respondeu na altura, alegando que "algumas mensagens foram apagadas" do telemóvel da artista que Jamie, supostamente, controlou durante a tutela.

"Quando ela deixou a clínica, o meu número de telemóvel foi bloqueado e nunca mais falamos", acrescentou Fitzgerald. "Tentei entrar em contacto com ela de todas as formas possíveis, mas nunca consegui".

Por sua vez, Lynne Spears republicou a resposta de Fitzgerald e afirmou que também tem "todas as conversas completas".

Leia Também: Britney Spears volta a aparecer nas redes sociais sem roupa