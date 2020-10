Eládio Clímaco agradeceu, no Facebook, todo o carinho que recebeu no dia em que completou mais um ano de vida, esta terça-feira, 27 de outubro.

Inicialmente, o apresentador começou por citar um poema de Álvaro Campos: "Hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando o for. Mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira".

"Ontem li e reli este belo e triste poema, mas tive muitos momentos em que me esqueci desta viagem pelo rio em direcção ao oceano", acrescentou de seguida, um dia depois do aniversário, na quarta-feira.

"Graças a todos e muitos amigos que me deram ,com as suas mensagens de ternura e amizade, momentos felizes! Aqui fica o meu muito obrigado a todos. Bem hajam", rematou.

Leia Também: "Fica um grande abraço a todos que nesta hora difícil se juntaram a mim"