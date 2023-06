São dois jovens jornalistas que vivem um bonito amor. São alheios à guerra das audiências e, na hora de se apaixonarem, pouco importou que os canais que representam sejam grandes rivais.

João Póvoa Marinheiro é um dos pivôs mais promissores da TVI e CNN Portugal. Para além de conduzir, já há vários anos, blocos noticiários destes canais, chegou a ser um dos correspondentes enviados para a cobertura da invasão russa em território ucraniano.

Por outro lado, de Nelma Serpa Pinto também muito se espera, embora em Paço de Arcos, na SIC. Conduz habitualmente o 'Jornal da Meia-Noite', da SIC Notícias, e é conhecida por ter um tom tranquilo e reconfortante.

João Póvoa Marinheiro, que no Instagram soma quase 18 mil seguidores, vai partilhando alguns registos deste amor, embora com alguma discrição. Nelma Serpa Pinto, no entanto, opta por manter privado o seu perfil nesta rede social. O namoro terá começado já na parte final do ano de 2021.

