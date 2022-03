Depois de ter revelado parte do look que usou nas gravações desta quarta-feira do programa 'Ídolos', Sara Matos e a SIC resolveram mostrar com mais detalhe o 'modelito' usado pela atriz.

Sara, que pela primeira vez apresenta o formato, arrasou com um visual da Kendall + Kylie - marca das irmãs Kardashian/ Jenner.

Conforto e um toque clássico foram palavras de ordem na conjugação deste look, que combinou um top e calções de treino com um vistoso blazer cor-de-rosa.

Ao revelar o look total, Sara mostrou imagens únicas dos bastidores e levantou a ponta do véu sobre o que poderá ver aquando da estreia do formato.

"Talento, trabalho, exigência. E muita emoção. Obrigada equipa, obrigada jurados, obrigada a cada candidato. Obrigada por tudo", pode ler-se na legenda das imagens.

Leia Também: Novo look de Sara Matos no 'Ídolos' realça barriga lisa e torneada