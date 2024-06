José Castelo Branco atravessa um período difícil da sua vida, após ter sido acusado pela companheira, Betty Grafstein, de violência doméstica.

O socialite tem atualmente uma pulseira eletrónica que o impede de se aproximar da mulher, de 95 anos.

No entanto, José Castelo Branco quer mostrar que continua forte apesar do momento delicado que vive e partilhou uma foto sua no Instagram, deixando na legenda um excerto da letra da música Titanium, de David Guetta e Sia.

"Vocês derrubam-me, mas eu não vou cair, sou de titânio", pode ler-se na legenda.

