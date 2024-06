José Castelo Branco esteve em Fátima no último fim de semana, tendo partilhado algumas imagens da visita este domingo, dia 3 de junho.

O socialite publicou um vídeo no Instagram no qual se mostra a si dentro do carro, a caminho do local, e também algumas imagens do santuário, pedindo ao seus seguidores que orem por Betty.

"Acabámos de chegar a Fátima, que para mim é o sítio mais especial aqui em Portugal. Vou rezar pela Betty. Rezem pela recuperação da Betty, por favor", afirmou, na gravação.

De recordar que Betty Grafstein continua internada. A mulher de José Castelo Branco, de 95 anos, apresentou queixa por violência doméstica contra o marido, que depois de ter sido detido no passado dia 7 de maio e ouvido pelo juiz no Tribunal de Sintra, está agora com pulseira eletrónica e impedido de se aproximar da ainda companheira.

