Terminadas as suas funções enquanto membros sénior da família real britânica, a nova vida de Meghan Markle e Harry longe dos holofotes ficou marcada pela pandemia da Covid-19. Em isolamento social apenas com o filho, o casal e o bebé têm-se mantido unidos nesta fase.

Ainda assim, estar de quarentena com um bebé de 10 meses pode ser bastante desafiante e é necessário imaginação. Mas parece que encontraram uma forma bastante simples de animar o pequeno Archie.

"Ele está a adorar ter encontros no FaceTime para 'brincar' com as outras crianças pequenas que fazem parte das vidas deles", afirmou a fonte do E! News.

Agora, será também possível o pequeno Archie animar-se ao fazer videochamada com a bisavó, a rainha Isabel II, uma vez que informações recentes dão conta que a monarca, de 93 anos, está a aprender a usar ferramentas online.

